Sucuoğlu: Uzun süreli ve istikrarlı bir hükümet istiyoruz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP-DP- YDP Koalisyon hükümeti Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Sonrasında yeni kabineyi basına açıklayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu’nun halka ve KKTC’ye hayırlı olmasını diledi.

UBP-DP- YDP Koalisyon hükümeti kabinesi;

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’ndan oluşuyor.

Kabineyi duyurmasının ardından basına da açıklama yapan Başbakan Faiz Sucuoğlu, uzun süreli ve istikrarlı bir hükümet istediklerini ifade ederek, ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçilmekte olduğunu anımsattı.

Önceki dönemlerdeki tecrübeli isimlerden yana tercih kullanarak, hükümeti oluşturduklarını dile getiren Başbakan, “Yeni ve pırıl pırıl 9 arkadaş var. Bu 5 yıl sürecek bir kabine değildir, belli bir süre sonra bayrağı devredip, şu anda görev almayan arkadaşlara da sonra görev verilecektir” dedi.

Sucuoğlu, 24 UBP’linin de değerli, halkın seçtiği ve hizmet anlamında eksiği olmayan kişiler olduğunu söyleyerek, sırası geldikçe ve konjonktür gereğince, onların da görev alacağını anlattı.

Gerekmesi ve UBP Parti Meclisi’nin hizmet için isimlerde değişiklik yapabileceğini de kaydeden Sucuoğlu, önce Bakanlar Kurulu’nun, sonrasında Hükümet Programı’nın meclise sunulacağını, ardından güvenoyu alınacağını anımsatarak, Meclis Başkanı seçiminin bunların ardından yapılacağını sözlerine ekledi.

Yeni kabine bugün saat 15.00’te Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirilecek.

BRTK