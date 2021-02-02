Sucuoğlu: Vaka sayısı bu hızla giderse sağlık sistemi çökebilir

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili, Eski Sağlık ve Çalışma Bakanlarından Faiz Sucuoğlu, BRT’de Levent Kutay’ın “Burası Önemli” adlı programında pandemi ile mücadeleyi değerlendirdi. Gelinen aşamada bazı uyarıları yapmanın şart olduğunu belirten Sucuoğlu, “ Çok kritik bir aşamadayız. Vatandaşlarımız alınan önlemlere daha çok uyması gerekirken, bir dizi ek önlemin de alınması kaçınılmaz hale gelmiştir” dedi.

Sucuoğlu, “ Radikal önlemler, caydırıcı cezalar mutlaka alınmak zorunda. Belli ki alınan önlemler yeterli olmamıştır. Caddeler, sokaklar dolu. Normal yaşam devam ediyor. Hal böyle iken, pandeminin önüne geçmek imkansızdır” diye konuştu. Faiz Sucuoğlu, “ Açık konuşmak gerekir. Bir tsunami kapımıza dayanmıştır. Sağlık sistemi, böyle giderse çökebilir. Hatta çökme aşamasına gelmiştir. Doktor ve çalışan sayısını artıtmak gerekiyor. Türkiye’den geçici statüde doktor talep eilebilir. Acilen aşılama genişletilmeli. Planlama etkinleştirilmeli. Üzülüyorum ama durum gerçekten görünenden çok daha kötü durumda” şeklinde konuştu.

Pandemi süreci yanında reel sektörün ayakta kalmasını sağlayacak maddi potansiyelin yaratılmasının da şart olacağını kaydeden Sucuoğlu, “ Hepsinden öce sağlık. Sağlık olmazsa ekonominin de olmayacağını hepimiz biliyoruz. Pandemi ile etkin mücadeleyi, özel sektör ve ekonomiyi güçlendirerek birlikte götürmek gerekiyor. Siyaseti, siyasetin geleceğini bu aşamada konuşmak yersiz kalıyor” ifadelerini kullandı. Faiz Sucuoğlu, yaşanan fırtınadan zarar gören bazı üreticilerin kendisini aradığını ve yardım talep ettiğini ifade ederek, “ Samanı, hayvanı, malzemesi açıkta kalan üreticiler için inşaat malzemesi satıcılarının kısa süreliğine de olsa açmak gerektiğini söylüyorlar. Bunun düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

BRTK