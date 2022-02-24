Sucuoğlu:Elektrikte yeni fiyatlandırma 1 Mart’tan itibaren uygulamaya girecek

Yerel seçimlere de değinen Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantıda belediyelerin sayısının 12’ye düşürülmesine ilişkin yapılan çalışmaları paylaştıklarını söyledi.

Sucuoğlu “Biz 28 Belediyenin sürdürülebilir olmadığını 12 belediye ile yani 6 ilçe ve 6 bucak ile sınırlandırılmasını ve yine Haziran’ın sonunda seçime gidilebileceğini düşünüyoruz. Ama konsensüs sağlanırsa ve birkaç ay da gecikmeyle seçim olabilir” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’un 1 Mart itibarıyla uygulamaya girecek olan olan yeni elektrik tarifesinin sunumu yaptığını da dile getirdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümet oluşumuyla ilgili Türkiye’nin herhangi bir baskısı olup olmadığına ilişkin bir soruyu da yanıtladı…

Türkiye Cumhuriyeti’nin böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını belirten Sucuoğlu, “Sevabıyla günahıyla sorumluluk bana aittir. Ne Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ne de başka bir adresin önerisi veya baskısı olmamıştır” dedi.

Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın ilişki ve dostluğun artarak devam edeceğini vurguladı.

Sucuoğlu “Biz kendimizi Anavatandan ayrı gayrı görmeyen düşüncenin temsilcisiyiz. Hükümet ortaklarımızda aynı şekildedir. Türkiye ile ilişkilerimizi artırarak, genişleterek, daha sık temaslar sağlayarak devam” ifadelerini kullandı.

Birkaç gündür basında yer alan haberleri gördüğünü de ifade eden Sucuoğlu, “Bunlara alıştık, gülüp geçiyoruz… Bu bir bayrak yarışıdır. Bugün biz varız yarın başkası gelir” diye konuştu.

Sucuoğlu, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin iş başında olduğunu da belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, Ukrayna-Rusya krizine de dikkat çekerek,bu gelişmelerin KKTC’de yaratacağı sıkıntıları en hafife indirmek için uğraşacaklarını belirtti

BRTK