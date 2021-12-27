Sucuoğlu:Yarın emekliler, Perşembe memur ödenecek, Cuma 13. Maaş sürprizi olabilir

Başbakan Faiz Sucuoğlu, devletin ödeme mükellefiyetleri ve ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, bugün Temmuz ayı ek mesailerinin ödendiğini, yarın emekli maaşlarının, Perşembe günü memur maaşları ve belediyelerin yanı sıra taşımacılıkla ilgili ödemelerin yapılacağını, 13. Maaşın da ‘sürpriz’ olarak Cuma, olmazsa, 3 Ocak Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı. Asgari ücretle ilgili alınan kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak 10 günlük itiraz sürecinin de başladığına işaret eden Başbakan Sucuoğlu, bu kararın ‘tavsiye kararı’ olduğunun altını çizdi.

Sucuoğlu, 10 günlük itiraz sürecinde, itirazın gelmesi halinde Komisyonun tekrardan toplanacağını belirtti.

11 Ocak’ta öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin de yapılacağını kaydeden Sucuoğlu, toplamda 15 gün içerisinde 1 milyar 218 milyon TL’lik ödeme yapılacağını açıkladı.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değerinin düşüşte devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında Perşembe gün belli miktarda indirim yapılacağını belirten Sucuoğlu, “Şu anda indirimlere başladılar. Yüzde 20 – 30 arası indirim yapılıyor” dedi.

TAK