Sucuoğlu:YDP ile ilk görüşme çok olumlu bir havada geçti
Sucuoğlu:YDP ile ilk görüşme çok olumlu bir havada geçti
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UBP-YDP görüşmesi tamamlandı.
50 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Sucuoglu:”YDP ile ilk görüşme çok olumlu bir havada geçti. Görüşlerimizi ilettik, görüşlerini dinledik. Değerlendirmelerimizi yapıp cuma veya cumartesi yeniden görüşeceğiz” dedi.
BRTK
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