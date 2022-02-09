Sucuoğlu:YDP ile ilk görüşme çok olumlu bir havada geçti

UBP-YDP görüşmesi tamamlandı.

50 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Sucuoglu:”YDP ile ilk görüşme çok olumlu bir havada geçti. Görüşlerimizi ilettik, görüşlerini dinledik. Değerlendirmelerimizi yapıp cuma veya cumartesi yeniden görüşeceğiz” dedi.

BRTK