SUDAN KURTÇUKLAR ÇIKTI!

Şebeke suyundan kurt çıktı.

Sosyal medyada yayınlanan suyun içerisindeki kurtçuklar herkesi şaşırttı.

Şebeke suyu içerisinde bulunan kurtçuklar vatandaşları tedirgin ederken, herkesin dikkatli olması istendi.

İşte o paylaşım :



Arkadaşlar bu videoyu arkadaşımın evinde musluktan akan sudan çektik.Arkadaşım eve yeni 4 ay önce taşındı deposu ve su tesisat boruları sızıntı olduğu için kontrol edildi ve yenilendi yani bu kurtçuklar kesinlikle şebekeden geliyor. Lütfen herkes kendi musluk suyunu test etsin, Özellikle küçük çocukları olanlar şebeke suyu kullanırken dikkatli olalım…