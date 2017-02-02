Şükran Ovalı: 'Yedi Ceddi, Bütün Sülalesi...'

Oğulları Çınar'ın nafakasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi Caner Erkin'e 451 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay'a, yıldız futbolcunun eşi Şükran Ovalı'dan şarkılı gönderme geldi.

Erkin, "Oğlumuza bakmıyor" diyen eski eşinin akıl sağlığından yoksun ve evli oldukları dönemde 3. kişilerle birlikte olduğunu açıklayarak suçlamaları yalanladı. Bugüne kadar sessizliğini koruyan Şükran Ovalı, önceki gün yaptığı paylaşımla Atalay'a hem gönderme yaptı hem de eşi Caner Erkin'le mutluluğunu gözler önüne serdi.

"AH NE YANDINIZ..."

Eşiyle arabada Sezen Aksu'nun son albümünü dinlerken çektiği videoyu instagram'da paylaşan güzel oyuncu, şarkı seçimiyle dikkati çekti. Ovalı, Aksu'nın şarkısının "Ne çok biliyorsunuz / Vıdı vıdı bayılıyorsunuz / E sizin de işiniz bu / Bir nevi çalışıyorsunuz / Boşuna mı vurdu çenenize / Ah ne yandınız / Yetmedi bir de çoluğu çocuğu / Kaynanası, görümcesi / Ebesi, dedesi, atası /Yedi ceddi, bütün sülalesi" şeklindeki sözlerini paylaştı.

Oyuncunun şarkının bu bölümünü seçmesi akıllara, kızıyla evliyken Erkin'in kendisine tahsis ettiği lüks aracı geri vermediği iddia edilen Asena Atalay'ın babasını getirdi.

' VELAYETİ ALACAĞIM'