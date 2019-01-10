Şükran Ovali'dan yeni imaj...

Oyuncu Şükran Ovalı sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evliliği yaşayan ve Mihran Ela isminde bir de kızı olan güzel oyuncu Şükran Ovalı yeni yıla yeni bir imajla girdi. Sosyal medya hesabı Instagram’dan kestirdiği saçlarını paylaşan ve takipçilerinin beğenisine sunan Ovalı için çok sayıda yorum yapılırken oyuncunun saçlarını çok kısa kestirdiği yönünde yorumlar öne çıktı. Saçlarını kısacık kestirme akımı oyuncular arasında Bergüzar Korel’in çıkışı sonrasında yayılmıştı. Şükran Ovalı verdiği bu kararın nedeni olarak şu satırları kullandı: “Çok dökülen saçlarıma güle güle, kısa ve rahat saçlarıma merhaba”