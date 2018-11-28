Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!
Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!

Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!

Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!

A+A-

3 ay önce anne olan Şükran Ovalı, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisiyle ekranlara geri döndü. Şükran Ovalı’nın yüzündeki değişim ‘estetik’ iddialarını gündeme getirdi.

Ovalı’nın yakın çevresinden 2. Sayfa’ya yapılan açıklamada iddialar net bir dille yalanlandı.

“Şükran Ovalı'nın yüzündeki şişlik geçirdiği ağır sinüzit sebebiyle. Bebeğini emzirdiği için ağır ilaçlar kullanamıyor.  Gözlerindeki çukurlaşma bu nedenle. Bu sebeple sinüslerindeki iltihap göz çukurlarına kadar ilerledi. Doktoru ‘sınırdasın’ dedi. Maksimum 3 hafta sonra sinüzit ameliyatı olması gerekiyor. Eğer olmazsa iş göz ameliyatına kadar gidecek."

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.