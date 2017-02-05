ŞÜKRAN'IN YANINDA ASENA KRİZİ!

Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti, Şebnem Bozoklu ve Kerem Fırtına’nın rol aldığı ‘Kaplan Sarılması’ oyununu izledi.

“Bebek düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bunun için çok erken” diyen futbolcu, eski eşi Asena Atalay’la ilgili sorulara “Bari eşimin yanında sormayın” diyerek sitem etti.