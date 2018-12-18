SULARDAKİ SALGIN TEHLİKESİNE DİKKAT!

Yeni Bakış’tan Özlem Çimendal'ın haberine göre; enfeksiyon hastalıkları uzmanları, kanalizasyon sularının şebeke suları ile karışması ve kişisel hijyenin yeterli olmadığı durumlarda dışkının ağız yolu, sebze-meyve ve içme suyu yolu ile insana bulaşması neticesinde başta Hepatit A olmak üzere birçok salgın hastalık riskini de beraberinde getirebileceği uyarısında bulundular

Yeterli altyapı sisteminin olmadığı KKTC’de şiddetli yağışlarla birlikte sorunlu şebekelerden yeryüzüne çıkan kanalizasyon suları ile yeryüzü sularının birbirine karışması, birçok salgın hastalık riskini de beraberinde getiriyor.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, kanalizasyon sularının şebeke suları ile karışması ve kişisel hijyenin yeterli olmadığı durumlarda dışkının ağız yolu, sebze-meyve ve içme suyu yolu ile insana bulaşması neticesinde başta Hepatit A olmak üzere birçok salgın hastalık riskinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Emre Yusuf Vudalı: Hepatit A bulaştıktan haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkabilir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Emre Vudalı Hepatit A virüsünün kanalizasyon, tuvalet ve sonrası kişisel hijyen kurallarının yerine getirilmediği durumlarda ortaya çıktığını kaydetti.

Kanalizasyonun şebekeye karışması salgın olma riskini artırıyor

Sel felaketi sonrası şebeke suları ile kanalizasyon sularının birbirine karışması sonrası salgın riskinin de ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu anlatan Vudalı, Hepatit A virüsünün belli bir kuluçka dönemi sonrası kendini gösterdiğine dikkat çekti ve önümüzdeki süreçte muhtemel bir salgına karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

“Hemen ortaya çıkmıyor, uzun bir kuluçka dönemi var”

Emre Vudalı, “Sel felaketinin akabinde Hepatit A’nın belirti vermesi pek mümkün değil. Uzun bir kuluçka dönemi var.

Hepatit A virüsü insana bulaştıktan haftalar hatta aylar sonra kendini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Ağız yolu, sebze-meyve ve içme suyu vasıtası ile bulaşıyor

Hepatit A virüsünün ağız yolu ile insana sebze-meyve içme suyu kanalı ile bulaştığını anlatan Vudalı, kanalizasyon sularının şebeke sularına karışması durumunda tehlikenin boyutunun arttığını kaydetti. Vudalı, “Eğer bir kişide Hepatit A virüsü varsa ve bu kişi yemek işleri ile ilgili bir birimde çalışıyor veya yemek işleri ile uğraşıyorsa rahatlıkla diğer kişilere de bu virüs bulaşabilir” şeklinde konuştu.

İçme suları, kaynaklar ve su dolum tesislerinin kontrolü yapılmalı

İçme suyu, kaynak suyu ve içme suyu dolum tesislerinin analizlerinin de önemine dikkat çeken Vudalı, içme suyu vasıtası ile de bulaşan çeşitli enfeksiyon hastalıkları da olduğunu hatırlattı. Vudalı, belirli kriterler üzerinden değerlendirilen ve birtakım testlerden geçen içme sularının belirlenmiş bakteri değerlerinin üzerinde çıkan değerlerinin tehlike arz ettiğine değindi. Vudalı, gıda ve su yolu ile bulaşabilecek enfeksiyonların göz önünde bulundurularak gerekli taramaların yapılması gerektiğini ifade etti.

Su analizlerini devlet değil, bağımsız şirketler yapmalı

KKTC’de içme sularının ve kaynak sularının sağlık açısından tehlike arz edecek değer aşımlarının mevcudiyetinin var olup olmadığı noktasındaki denetimin devlete ait oluğuna dikkat çeken Vudalı, Avrupa’da durumun tam tersi olduğunu ifade etti.

Avrupa’da içme suyu analizlerinin devlet dışında bağımsız firmalarca yapıldığının altını çizen Vudalı, sonuçların güvenilirliği ve şeffaflığının rahatlıkla sağlanabildiğini dile getirdi.

Su analizi noktasında kontrollerin devlet değil, bağımsız şirketler tarafından yapılmasının daha doğru sonuçları da beraberinde getireceği görüşünü dillendiren Vudalı, “Avrupa’da ve Güney Kıbrıs’ta kontrol yetkisini ayrı ve bağımsız şirketler yapmaktadır. Devlet bu özel şirketleri sadece ara ara denetlemektedir. Bizde ise bu taramalar sadece devlet tarafından yapılmaktadır” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Eşref Çelik: Griple karıştırılması bulaşmasını kolaylaştırıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Eşref Çelik ise, Hepatit A virüsünün dışkının ağız yolu ile insana geçmesi sonucu ortaya çıktığını ifade ederek, ağırlıklı olarak aile bireylerinin birbirine bulaştırması neticesinde yayılabildiğine dikkat çekti.

“Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmeli”

Sel felaketinden sonra toplumda hakim olan salgın hastalıklar korkusunun abartılmaması gerektiğine de vurgu yapan Çelik, şebeke suları ile kanalizasyonun birbirine karışması durumunda diş fırçalama veyahut da yıkanma gibi durumlarla insana bulaşmasının kolay olmadığına işaret etti.

Hepatit A virüsünü birincil şartının tuvalet sonrası kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi olduğuna vurgu yapan Çelik, “Tuvalet sonrası ellerin mutlaka yıkanması şarttır” dedi.

Belirti vermeyip, gribal enfeksiyona benzer semptomlar gösterebiliyor

Hepatit A virüsünün bazı durumlarda hiçbir belirti vermeden ilerlediğinin de altını çizen Çelik, kimi zaman gribal enfeksiyonun belirtileri ile benzer semptomlar gösteren Hepatit A’nın anlaşılmaması nedeni ile enfeksiyonun diğer insanlara daha kolay bulaşmasının söz konusu olduğunu söyledi.

İçme suyu analizleri önemli

İçme suyu analizlerinin de önemine vurgu yapan Çelik, bakanlığın periyodik olarak yaptığı ve yayınladığı analizlerin bu noktada oldukça aydınlatıcı ve bilgilendirici olduğunu kaydetti.

“Sistemi suçlamadan önce kendi eleştirimizi de yapmalıyız”

Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesinin öneminin altını çizen Çelik, “Biz sistemi suçlamadan önce kendi eleştirimizi de yapmalıyız.

Herkes önce kendi kapısının önünü süpürürse, işe kendinden başlarsa bir şeyler daha kolay olabilir” diyen Çelik, salgın hastalıklar konusunda herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğine işaret etti.

“Çok yıkanan ellerdeki mikrop floraları da ölüyor, bu da zararlı”

Kişisel hijyen kurallarının da abartılmadığı takdirde amacına hizmet edeceğini anlatan Şerife Çelik, gereğinden fazla el yıkamanın da zararlı olduğunu ifade etti. Çelik, “Ellerimizde de mikrop florası var, çok yıkandığı zaman biz onları da yok ediyoruz” diye konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zafer Erdoğmuş: Hepatit A hastalarda artış var

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zafer Erdoğmuş da Yeni Bakış’a daha önce yaptığı açıklamalarda kanalizasyon suyu ile yerüstü sularının temasının Hepatit A başta olmak üzere birçok hastalığa neden olabileceğini söylemişti.

Sebze-meyve ve içme suyu yolu ile insana bulaşıyor

Son zamanlarda Hepatit A hastalarında bir artışın gözlemlendiğinin altını çizen Erdoğmuş, hastalığın yeryüzü suları ile kanalizasyon sularının birbirine karışması sonucu insanlara erişmesi ile gerçekleştiğini ifade etmişti.

Erdoğmuş, kanalizasyon suyu ile karışmış kirli suların, sebze ve meyve yolu ile insanlara taşındığını kaydetti.

Çocuk ve büyüklerde görülen sarılık hastalığının da başlıca nedeninin kanalizasyon suyu ile temas etmiş temiz suların insanlara ulaşması olduğunu dile getirmişti.

Yağışlarla birlikte hastalık da artışa geçiyor

Erdoğmuş, kanalizasyon suyu ile temas eden suyun sebze-meyve ve içme suyu vasıtası ile insanlara geçmesi sonucu sarılık, ishal ve Hepatit A hastalıklarının ortaya çıktığına vurgu yapmıştı.

İshallerin ve sarılığın yazın görülebildiği gibi, kışın ve yağışların şiddetli olduğu dönemlerde de ciddi oranda yüksek seviyede görüldüğüne işaret etmişti.