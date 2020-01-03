Süleymani'nin öldürülmesinden sonra petrol ve altın yükseldi!

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesi sonrası petrol fiyatları 70 dolara kadar yükseldi. Piyasalarda ABD ve İran arasındaki gerilimin artacağı endişeleri ile “güvenli limanlar” olarak görülen altına ve Japon Yeni’ne ilgi arttı.

Noel ve yeni yıl tatilinin ardından yüksek hacimli işlemlerin görülmediği Cuma günü, Pentagon’un Süleymani’nin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Londra ve New York’ta işlem gören petrol vadelileri yüzde 4’ten fazla bir yükseliş yaşadı.

Bloomberg’in haberine göre bu seviyeler en son Eylül ayında Suudi Arabistan’ın petrol üretim tesislerine düzenlenen saldırıların ardından görülmüştü.

Brent tipi ham petrolün vadeli varil fiyatı, 69,16 dolara çıkarak 17 Eylül’den beri en yüksek seviyesine çıktı.

TSİ 13:00 sularında Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,64 yükselişle 68,66 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD tipi ham petrolün (WTI) vadeli varil fiyatı ise yüzde 3 yükselişle 63 dolara çıktı.

ABD merkezli borsa şirketi OANDA’dan analist Edward Moya, Reuters haber ajansına gönderdiği e-mailde, “ABD ve İran’ın desteklediği Iraklı milisler arasında gerilimin artacağı beklentisi nedeniyle Orta Doğu’da arz temelli endişelerin yükseldiğini görüyoruz” dedi.