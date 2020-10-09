Sultani üzüm, şeftali ve salatalıkta limit üstü bitki koruma tespit edildi! Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı A+ A-

Tarım Dairesi, bu haftaki denetimlerinde, ithal ürünlerden sultani üzüm ve şeftalide, yerli ürünlerden ise salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini bildirdi. İthal ürünlerden 46 numuneden 44’ünün temiz olduğu; Köşe Ticaret Ltd.’e ait sultani üzüm ve SVS Tic. Ltd.’e ait şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedilen açıklamaya göre, söz konusu ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi. Öte yandan yerli ürünlerden 19 numuneden 18’i temiz çıktı. Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa’da Ümit Coşkun’a ait salatalıkta imha edildi.