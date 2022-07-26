Sunat Atun istifa etti

Maliye Bakanı Sunat Atun Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. “Verilemeyecek hesabım yok” diyen Atun, hükümet içinde yaşananlardan ve halka doğru hizmet verme imkanı elinden alındığından dolayı görevinden istifa etmek durumunda kaldığını belirtti

TAK