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  3. Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında donup kaldı
Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında donup kaldı

Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında donup kaldı

Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında donup kaldı

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ITV News spikerlerinden Kylie Pentelow, haberleri sunduğu sırada tarihi bir gafa imza attı. Pentelow, Papa'yla ilgili bir haberi verirken, Papa'nın öldüğünü söyledi. Bu sırada reji masasındakiler de dahil olmak üzere herkes bu anları şaşkınlık içerisinde izledi.

ITV News spikerlerinden Kylie Pentelow,  haberler i sunduğu sırada tarihi bir gafa imza attı. Papa'nın öldüğünü belirten Pentelow, hem kendi ekip arkadaşlarını hem de o sırada ekran başında olan izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı. 

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASINI AKTARIYORDU 

Londra merkezli ITV'nin spikeri Kylie Pentelow, Papa'nın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamasını aktardığı sırada talihsizlik yaşadı.

HATASINI HEMEN FARK ETTİ 

Pentelow, 85 yaşındaki Papa'nın aşı çağrısı yaptığına ilişkin mesajından bahsederken, "Ölümü açıklandı" ifadesini kullandı. Hatasını hemen fark eden Pentelow, ardından "Özür dilerim" dedi.

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