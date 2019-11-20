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Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı

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Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

22 Kasım Cuma

Galatasaray - Medipol Başakşehir : Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi

Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor : Halil Umut Meler

MKE Ankaragücü - Trabzonspor : Cüney Çakır

ittifak Holding Konyaspor - Beşiktaş : Fırat Aydınus

24 Kasım Pazar

İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor : Halis Özkahya

Kasımpaşa - Gençlerbirliği : Alper Ulusoy

Aytemiz Alanyaspor - Göztepe : Volkan Bayarslan

BTC Türk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe : Mete Kalkavan

Anatalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü : Hüseyin Göçek

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