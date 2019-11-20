Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı
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Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
22 Kasım Cuma
Galatasaray - Medipol Başakşehir : Yaşar Kemal Uğurlu
23 Kasım Cumartesi
Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor : Halil Umut Meler
MKE Ankaragücü - Trabzonspor : Cüney Çakır
ittifak Holding Konyaspor - Beşiktaş : Fırat Aydınus
24 Kasım Pazar
İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor : Halis Özkahya
Kasımpaşa - Gençlerbirliği : Alper Ulusoy
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe : Volkan Bayarslan
BTC Türk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe : Mete Kalkavan
Anatalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü : Hüseyin Göçek
Etiketler : Süper Lig 2019-2020, 1. Lig 12. hafta maçları, hakem
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