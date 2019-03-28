Süper Lig'in yıldız oyuncusu adım adım takip ediliyor!

Lazio Sportif Direktörü İgli Tare, Fenerbahçe’nin genç yıldızını adeta adım adım takip ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Tare, Eljif Elmas’ı, Letonya ve Slovenya maçlarında bizzat izledi.

45 yaşındaki sportif direktörün yaz döneminde 1 numaralı transfer hedefinin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu olduğu öğrenildi. Elmas’ı Lazio’nun yanı sıra Premier Lig ekibi Tottenham da takip ediyor.