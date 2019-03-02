ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ!

MHA’nın haberine göre; Gazimağusa’da seyir halindeyken polis tarafından durdurulan ve şüpheli hareketleri sonucu üzeri yoklanan İsmet Denizer’in pantolonunda 8 adet, evinde ise 145 adet uyuşturucu hap bulundu



Tasarrufunda 153 adet uyuşturucu madde olduğuna inanılan menekşe renk Süperman amblemli hap bulunduran Gazimağusa sakini İsmet Denizer polis tarafından tutuklandı. aracı ile seyir halinde iken polis tarafından durdurulan ve şüpheli hareketleri sonucu Polis tarafından üzeri yoklanan İsmet Denizer’in kot pantolonunun sağ ön cebinde bir poşet içerisinde 8 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan menekşe renk Süperman amblemli haplar bulunarak emare olarak alındı ve zanlı da tutuklandı. Aynı gün zanlının ikametgâhında yapılan aramada salondaki TV ünitesi üzerindeki telefon kutusu içerisinde 145 adet daha uyuşturucu madde içerdiğine inanılan Süperman amblemli menekşe renk hap bulunarak emare olarak alındı. Dün Gazimağusa’da yargıç huzuruna çıkarılan zanlıya tahkikatın tamamlanabilmesi açısından 3 gün tutukluluk emri verildi.

