ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Akdoğan’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan Alkan Canit tutuklandı.

Akdoğan’da bir polis tarafından şüpheli olarak görülen Alkan Canit’in üzerinde yapılan aramada 3 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Suçüstü hali gereği tutuklanan zanlı Canit, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Canit aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

30 Euro karşılığında 3 gr aldı

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 12 Haziran 2019 tarihinde Akdoğan’da park alanında bulunan zanlı Alkan Canit’in hareketlerinden şüphelenen bir polis tarafından üzerinde arama yapıldığını söyledi. Zanlı Canit’in üzerinde yapılan aramada 3 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Türe, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Türe, zanlının gönüllü ifade vererek konu maddeyi

11 Haziran 2019 tarihinde soyadını bilmediği ve Rum olduğundan şüphelenilen bir kişiden 30 Euro karşılığında aldığını beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Türe, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Alkan Canit’in tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.