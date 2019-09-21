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ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ!

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ!

1 tutuklu!

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu
20.09.2019 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Pamuklu-Kumyalı anayolu üzerinde bir polis ekibi tarafından devriye yapıldığı sırada, o esnada yolda yaya olarak yürümekte olan M.B.İ.(E-39)’nin şüpheli hareketlerinden dolayı üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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