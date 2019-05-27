ŞÜPHELİ ÖLÜMDE YENİ GELİŞME!
Kan ve doku örnekleri...
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25.5.2019 tarihinde, Merkezi Cezaevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Mithat Can Çalık (E-27)'ın, bugün yapılan otopsisinde ölüm nedenin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm nedeni yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacaktır.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler : Merkezi Cezaevi, şüpheli ölüm, Mithat Can Çalık, otopsi
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