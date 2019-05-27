Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ŞÜPHELİ ÖLÜMDE YENİ GELİŞME!
ŞÜPHELİ ÖLÜMDE YENİ GELİŞME!

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE YENİ GELİŞME!

Kan ve doku örnekleri...

A+A-

25.5.2019 tarihinde,  Merkezi Cezaevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Mithat Can Çalık (E-27)'ın, bugün yapılan otopsisinde ölüm nedenin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm nedeni yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacaktır.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.