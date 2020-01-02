Sürekli eleştirilen ve görmezden gelinen çocuklar...

Çocuklarda öz güven eksikliği belirtileri nelerdir?

Çocuklarda özgüven bebeklikten itibaren gelişmeye başlar. Çocukların kendilerini iyi hissetmeleri, güvenilir bir ortamda olmaları, ailenin çocuğa karşı tutum ve davranışları çocuklar da özgüvenin adım adım oluşmasına yardımcı olur. Peki çocuklarda özgüven eksikliği belirtileri nelerdir?

Sürekli eleştirilen, takdir edilmeyen ve görmezden gelinen çocuklar da ne yazık ki öz güven eksikliği oluşabiliyor. Benlik saygısı olan çocuklar daha atılgan ve kendilerini ifade etme konusunda daha başarılı olabiliyorlar. İşte çocuklarda öz güven eksikliği ile ilgili bilmeniz gerekenler…

BENLİK SAYGISI OLAN ÇOCUKLAR

– Beğenilmiş ve kabul edilmiş hissetmek

– Kendileri hakkında iyi şeyler düşünen

– Yapabileceklerinin farkında ve tüm bunlarla gurur duyabilen

– Kendine güvenen

– Kendine inanan

BENLİK SAYGISI DÜŞÜK OLAN ÇOCUKLAR

– Diğer çocuklar gibi iyi olmadıklarını hissetmek

– Bir şeyleri başaramamaktan korkmak

– Güven eksikliği

– Hiçbir şeyi iyi yapamadıklarını düşünmek

BENLİK SAYGISI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kendini iyi ve mutlu hisseden çocuklar, yeni şeyler denemekten korkmaz ve kendilerine bu konuda güvenirler. Benlik saygısı, çocukların hatalarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. İlk seferde başarısız olsalar bile tekrar deneyerek başaracaklarına inanabilirler. Okulda, evde ve arkadaşlarıyla her şeyin daha iyisini yapmaya çalışırlar.

Benlik saygısı gelişmemiş çocuklar ise kendilerini asla rahat hissetmezler. Arkadaş ortamlarına katılmaz, kendilerinin kabul edilmeyeceğini düşünebilirler. Birinin ona kötülük yapmasına izin verebilir. Kolay pes edebilir ve bir şeyler denemekten kaçınabilirler.

BENLİK SAYGISI NASIL GELİŞİR?

Benlik saygısı bebeklikten itibaren gelişmeye başlayabilir. Bir çocuğun ailesi ve çevresi tarafından sevildiğini ve kabul edildiğini, bulunduğu ortamda her zaman kendini güvende hissettiği zaman öz güveninin temeli atılmaya başlayabilir. Bir bebeğin ailesi tarafından sevgi ve ilgi ile büyütülmesi gerekebilir.

Bebekler çocukluk döneminde bir takım becerilerini geliştirme aşamasındadırlar. Bu sırada alenin izin vermesi ve bazı işlerini kendi yerine getirmesi gerekebilir. Başardığı her beceride ailesinin gurur kaynağı olduğunu hissetmek öz güveninin oluşmasına yardımcı olur.