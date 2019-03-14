Sürekli öksürüyorsanız dikkat!

Akciğer kanseri nedir, belirtileri nelerdir? İşte akciğer kanseri evreleri ve tedavisi

Özellikle sigara içen kişilerde görülme riski en fazla olan ancak sigara içmeyenlerde de görülen ve hem erkeklerde hem de kadınlarda dünya üzerinde kanser ölümlerinin bir numaralı nedeni olan akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri evreleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Kalıcı veya kötüleşen öksürük, balgam veya kan tükürme, kötüleşen göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nefes darlığı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler gösteren akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri evreleri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Kanser, vücuttaki hücrelerin kontrolden çıktığı bir hastalıktır. Kanser akciğerlerde başladığında, buna akciğer kanseri denir .

Akciğer kanseri akciğerlerde başlar ve lenf bezlerine veya vücuttaki beyin gibi diğer organlara yayılabilir. Diğer organlardaki kanser de akciğerlere yayılabilir. Kanser hücreleri bir organdan diğerine yayıldığında buna metastaz denir .

AKCİĞER KANSERİNİN EVRELERİ

İki ana akciğer kanseri türü, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) vardır . Akciğer kanserinde evreleme, kanserin lokal olup olmamasına veya akciğerlerden lenf bezlerine veya diğer organlara yayılmış olmasına dayanır. Akciğerler büyük olduğu için, tümörler bulunmadan önce içlerinde uzun süre büyüyebilir. Öksürük ve halsizlik gibi semptomlar ortaya çıktığında bile insanlar diğer nedenlerden kaynaklandığını düşünüyor. Bu nedenle erken evre akciğer kanseri (evre I ve II) tespit etmek zordur.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK)

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 85’ini oluşturur ve şunları içerir:

Hem erkek hem de kadınlar arasında en sık görülen akciğer kanseri biçimi olan Adenocarcinoma;

Tüm akciğer kanserlerinin yüzde 25’ini oluşturan skuamöz hücreli karsinom;

NSCLC tümörlerinin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan büyük hücreli karsinom .

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin aşamaları:

– Evre I : Kanser sadece akciğerlerde bulunur ve lenf bezlerine yayılmaz.

– Evre II : Kanser akciğerde ve yakındaki lenf bezlerindedir.

– Evre III : Kanser akciğerde ve göğsün ortasındaki lenf düğümlerinde bulunur ve ayrıca yerel olarak ileri hastalık olarak tanımlanır. Aşama III’ün iki alt tipi vardır:

Eğer kanser sadece kanserin başladığı göğsün aynı tarafındaki lenf düğümlerine yayılmışsa, buna evre IIIA denir.

Kanser, göğsün diğer tarafında veya yaka kemiğinin üstündeki lenf düğümlerine yayılmışsa, buna evre IIIB denir.

– Evre IV : Bu, akciğer kanserinin en ileri aşamasıdır ve aynı zamanda ileri hastalık olarak da tanımlanır. Bu, kanserin her iki akciğere, akciğerlerin etrafındaki alanlara, karaciğer veya diğer organlar gibi vücudun başka bir kısmına yayıldığı zamandır.