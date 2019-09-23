SÜRESİZ GREV BAŞLATTILAR!

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), personel eksikliği gerekçesiyle, Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesinde süresiz grev başlattı.

Sendika Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, BRT’ye yaptığı açıklamada, Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesine, yeni personel görevlendirilmediği için bu sabah süresiz grev başlatıldığını, memur geldiği halde grevi askıya alacaklarını söyledi.

Kuyucuoğulları, “Şu an iki kişi çalışıyor, iki kişi daha görevlendirilmesi halinde grev askıya alınacak” dedi.

Sendika Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, Vergi Dairesi Girne Şubesinin hizmet verdiğini kaydetti.

Sendika geçen hafta da uyarı grevleri yapmıştı.