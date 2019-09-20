Süreyya Yalçın'ın tatil bilançosu

Amerika-Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran’ın 3 aylık Bodrum tatili önceki gün sona erdi. Şu an İstanbul’da olan çift 10 gün sonra Amerika’ya dönecek.

Süreyya Yalçın tatil boyunca 70 özel tasarım bikini, mayo, plaj kıyafeti giymiş.

GÖZLÜK VE TAKILARI 100'Ü BULMUŞ

Buna eşlik eden çizmeleri 20 adetmiş, gözlük ve takı gibi aksesuarlarının sayısı 100’ü bulmuş.

12 BAVULLA YOLCULUK EDİYOR

12 bavulla yolculuk eden Yalçın’a, Türkbükü’ndeki birçok plaj ve restaurant Instagram’da bir paylaşım yapması karşılığında yüksek paralar teklif etmiş. Ancak sosyetik ikoncan hiçbirini kabul etmemiş.

Süreyya Yalçın, Instagram’da 3 aylık tatil süresince 36 paylaşım yaptı.