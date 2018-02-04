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Surlar İçinde bazı yollar trafiğe kapatıldı

Surlar İçinde bazı yollar trafiğe kapatıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre

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Lefkoşa Surlariçi’nde yol çalışması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, asfaltlama nedeniyle Girne Caddesi, Yediler Sokak ve Müftü Hilmi Sokak bugün de araç trafiğine kapatıldı.

Asfaltlama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle belirtilen güzergâhlardaki yollar 08.00- 19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

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