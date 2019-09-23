SURLARİÇİ'NDE KUNDAKLAMA!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Lefkoşa Surlariçi’nde dün günün ilk saatlerinde Turgut Şahinoğlu’na ait dülger atölyesi önündeki çöp bidonuna yapılan kundaklama sonucunda atölyedeki birçok alet ve malzeme yandı



Saat 01:40 sıralarında Lefkoşa Surlariçinde Avni Efendi Sokak No:20/A adresinde faaliyet gösteren Turgut Şahinoğlu’na ait dülger atölyesi önünde bulunan çöp bidonu içerisindeki çöpler meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek yakıldı.



Çıkan yangın sonucu atölye içerisindeki 500’lük hava komprösörü, bıçkı makinesi, blanya makinesi, muhtelif ebatlarda tahta raflar ve çekmeceler ile eski giyim eşyaları tamamen yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.





