Sürpriz Gelişme!

Yıldız Tilbe ve Athena Gökhan ile yolları ayıran, Beyazıt Öztürk'ü kadrosuna katan O Ses Türkiye için, Posta gazetesi yazarı Mesut Yar yeni bir iddia ortaya attı.

Beyazıt Öztürk'ün kadrosuna katıldığı, Athena Gökhan ve Yıldız Tilbe'nin ise ayrıldığı O Ses Türkiye'de yeni jüri üyesinin kim olacağı merak ediliyor.

O Ses Türkiye'deki değişim, yıllardır jüri koltuğunda oturan Athena Gökhan'ın yeni sezonla ilgili yaptığı ve kafaları karıştıran açıklamalarla başlamıştı.

Beyazıt Öztürk'ün şimdilik sadece jüri üyesi olacağını açıklaması, Hülya Avşar'ın yarışmayı sunabileceği iddialarını da gündeme getirdi.

Mesut Yar, Acun Ilıcalı'nın bu sene yarışmayı sunup sunmayacağının belli olmadığını, kulislerde ise Hülya Avşar'ın konuşulduğunu yazdı.

Gökhan Özoğuz, ayrılığı, "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım" sözleriyle açıklamıştı.