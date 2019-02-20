Sürpriz isim geliyor!

Survivor'da Türk takımına sürpriz yarışmacı! Acun Ilıcalı duyurdu...

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında, Acun Ilıcalı Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını açıkladı.

Survivor'da Türk takımına sürpriz yarışmacı.Acun Ilıcalı, Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını duyurarak, 'Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Dalaka gelecek, önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı geliyor. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek' dedi.

Acun Ilıcalı, Türk takımına katılacak kişi için herhangi bir ipucu vermedi. Survivor'da Türk takımına katılacak olan sürpriz ismin kim olduğu ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

SURVIVOR YUNANİSTAN TAKIMINA ŞAMPİYON YARIŞMACI GELDİ

Yunan sunucu Sakis, Survivor'a katılacak yeni yarışmacının adının Katerina Dalaka olduğunu açıklamıştı.