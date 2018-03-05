SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ!

Girne-Değirmenlik Anayolu’nda dün sabah yine yürekler ağza geldi. Kamyon’un çarptığı salon araç 5 metre sürüklendi

Devrim DEMİR

Girne “Dağ Yolu” olarak bilinen Değirmenlik kavşağı ile Acapulco kavşağı arasındaki bitmek bilmeyen trafik kazalarına dün sabah bir yenisi eklendi.

24 saat ara ile iki ayrı kazanın meydana geldiği ve toplam 9 kişinin yaralandığı kazaların etkisi sürerken yine aynı yolda dün sabah yaşanan kaza “Pes” dedirtti.

Kamyon salon aracı 5 metre sürükledi

Kaza dün sabah saat 09.20 sıralarında Arapköy kavşağında meydana geldi. 53 yaşındaki Nazmi Doğan yönetimindeki 06 GA 6023 plakalı kamyon araç ile Arapköy kavşağından köye doğru dikkatsizce yolun solunu muhafaza etmeden dönüşe geçti.

Doğan, yönetimindeki kamyon araç ile Çatalköy -Değirmenlik Anayoluna giriş yapmak için kavşağa yaklaşan 60 yaşındaki Ali Sağır yönetimindeki PH 974 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon araç, salon aracı 5 metre sürükledikten sonra durabildi.

Sürücü hastanede müşahede altına alındı

Kaza sonucu şoka giren PH 974 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip müşahede altına alınırken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Havadis