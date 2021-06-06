Sürücüler dikkat!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu Turunçlu Kavşağı yakınlarında, seyir halinde bulunan tankerde meydana gelen yangın sonucu Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden araçlar için ulaşım Turunçlu kavşağından itibaren Paşaköy üzerinden sağlanmaktadır.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

BRTK