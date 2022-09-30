Sürücüler dikkat!

Yol ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren Lefkoşa ve Girne’de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Atatürk Spor Salonu Kavşağı sinyalizasyon sistemi 09:00-15:00 saatleri arasında, yenilenen sinyalizasyon sistemi alt yapısını devreye alma çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapalı.

Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çalışma kapsamında;

Fuar alanı ile Alpet ışıkları yönünde, düz gidişler ile bazı bölgelere dönüşler trafik akışına serbest.

Bazı yollar ise çalışma süresince tamamen kapalı olacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Bu arada, Lefkoşa Ortaköy’de 11’inci Sokak asfaltlama çalışması nedeniyle

bugün ve yarın araç trafiğine kapalı olacak.

Girne’de ise Köprülü Kavşağı ile St. Hilarion Kavşağı arasında bugünden itibaren 6 gün boyunca yatay ve düşey işaretleme çalışması yapılacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba gününe kadar sürecek çalışmalar nedeniyle sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

BRT