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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Dikkat!

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Kalecik – Tuzluca kavşakları arasında kalan yolda su birikintisi nedeniyle yol halen trafiğe kapalı. Ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.

Boltaşlı’ dan sahile giden yolda köprü yıkılması sonucu yol kullanılamaz duruma gelmiştir. Yol trafiğe kapalı.

Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yolda çökme meydana geldiğinden yol trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım, Yeşilköy’ de alternatif yollardan verilmektedir.

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