SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Dikkat!
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Dikkat yollarda yer yer su birikintileri ve buzlanmalar var!
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Çayırova- Pamuklu ve Bafra- Mehmetçik anayolu üzerinde şiddetli dolu yağışı nedeni ile yol içerisinde yer yer su birikintileri ve buzlanmalar oluşmuştur.
Polis bu güzergâhı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Etiketler : su birikintileri, buzlanma, Bafra- Mehmetçik anayolu
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