SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Dikkat yollarda yer yer su birikintileri ve buzlanmalar var!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Çayırova- Pamuklu ve Bafra- Mehmetçik anayolu üzerinde şiddetli dolu yağışı nedeni ile yol içerisinde yer yer su birikintileri ve buzlanmalar oluşmuştur.

Polis bu güzergâhı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.