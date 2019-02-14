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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Dikkat!

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Dikkat yollarda yer yer su birikintileri ve buzlanmalar var!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Çayırova- Pamuklu ve Bafra- Mehmetçik anayolu üzerinde şiddetli dolu yağışı nedeni ile yol içerisinde yer yer su birikintileri ve buzlanmalar oluşmuştur.
Polis bu güzergâhı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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