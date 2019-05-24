SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
O yolu kullanacaklar dikkat!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Girne – Esentepe Anayolunun, Alagadi Üç Kardeşler Petrol İstasyonu ile Esentepe Şençağ Market arasındaki güzergahta dört ayrı noktada yol tamir çalışması nedeniyle yıpranmış asfalt söküldü.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri belirtildi.
Etiketler : Girne – Esentepe Anayolu, asfalt
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