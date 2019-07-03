SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Lefkoşa-Girne ana yolunda orta refüj temizliği yapılıyor
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Lefkoşa-Girne ana yolunda orta refüj çevre ve ot temizliği çalışması başlatıldı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çalışmalar sırasında zaman zaman alınacak önlemlerden ötürü çift şeritli yolda daraltmalara gidilebilecek. Bu nedenle yolu kullanacak sürücülerin temizlik çalışmaları boyunca trafik ikaz işaretleri ve işaretçilerine uymaları ve dikkatli olmaları istendi.
Etiketler : Lefkoşa-Girne ana yolu, orta refüj çevre ve ot temizliği
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