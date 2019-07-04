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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Dikkat!

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Lefkoşa-Girne Anayolunun, Gönyeli Çemberi ile Boğazköy kavşağı arasındaki refüj içerisinde temizlik çalışmaları yapıldığından yolun gidiş ve geliş yönü yer yer tek şeride düşürülmektedir.

Polis Basın Subaylığı bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda uyardı.

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