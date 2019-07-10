SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarının, Tofaş ışıkları ile Altınbaş (Alpet) Petrol arasında kalan kısmında yol tamir çalışması yapılacağı için Gönyeli istikametine doğru trafik tek şeritten verilecektir.

Polis Basın Subaylığı yol çalışmaları süresince bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda uyarıda bulundu.