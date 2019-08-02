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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

O yolu kullanacaklar dikkat!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Yeşilköy Anıtı ile Yeşilköy Kooperatifi Levazımı arasındaki anayolda asfaltlama çalışması yapılacağından dolayı anayol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre “bu yolu kullanacak olan sürücülerin Yeşilköy içerisindeki mevcut alternatif yolları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

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