Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

O yolu kullanacaklar dikkat!

A+A-

Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı Mardo kavşağı arası, saat 08.30’dan tören bitimine kadar trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 8 Ağustos 2019 tarihinde, yenilenen Cengiz Topel Anıtının açılış töreni yapılacağından dolayı, yarın Lefke – Güzelyurt Anayolunun Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı Mardo kavşağı arası, saat 08.30’dan tören bitimine kadar trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Ulaşım Çamlıköy- Cengizköy – Lefke güzergahından sağlanacak.

Polis’in açıklamasına göre bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur denildi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.