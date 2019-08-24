SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
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Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun, Haspolat Çemberi ile Yusuf Çocuk Lastikçi arasında kalan kısmında yol bakım ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle Gazimağusa gidiş istikameti trafik akışına kapatıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’dan Gazimağusa yönüne giden araçlar için ulaşım, Haspolat çemberinden sola Taşkent yolu – İlahiyat Koleji – Yusuf Çocuk ltd önlerine çıkan servis yolu üzerinden sağlanıyor.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Etiketler : Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu
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