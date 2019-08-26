SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunun, Demirhan bölgesinde, Gazimağusa gidiş istikametinde bulunan Necipoğlu Ltd. önlerinden Yonca Kavşağı ayrımına kadar olan bölümde yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yapıldığından dolayı trafik tek şeritten verilecektir.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.