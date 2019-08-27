SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Cihangir kavşağı ile Yonca kavşağı arasındaki yolda çalışma yapılıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Gazimağusa – Lefkoşa Anayolunun, Gazimağusa’dan geliş yönünde, Cihangir kavşağı ile Yonca kavşağı arasında yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yapıldığından dolayı trafik tek şeritten verilmektedir.

Bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

DB