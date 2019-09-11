SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Gönyeli- Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan alt – üst geçitte, Gönyeli Belediyesi tarafından köprü çalışması yapılacağından dolayı, yarın saat 09.00’dan itibaren Güzelyurt gidiş yönüde, çalışmanın olacağı noktada trafik tek şeritten verilecek ayrıca alt geçit trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 12 -13 Eylül tarihlerinde, Gönyeli- Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan alt – üst geçitte, Gönyeli Belediyesi tarafından köprü çalışması yapılacağından dolayı, yarın saat 09.00’dan itibaren Güzelyurt gidiş yönüde, çalışmanın olacağı noktada trafik tek şeritten verilecek ayrıca alt geçit trafik akışına kapatılacak.

Gönyeli- Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan alt – üst geçitte, Gönyeli Belediyesi tarafından köprü çalışması yapılacağından dolayı, yarın saat 09.00’dan itibaren Güzelyurt gidiş yönüde, çalışmanın olacağı noktada trafik tek şeritten verilecek ayrıca alt geçit trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 12 -13 Eylül tarihlerinde, Gönyeli- Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan alt – üst geçitte, Gönyeli Belediyesi tarafından köprü çalışması yapılacağından dolayı, yarın saat 09.00’dan itibaren Güzelyurt gidiş yönüde, çalışmanın olacağı noktada trafik tek şeritten verilecek ayrıca alt geçit trafik akışına kapatılacak.