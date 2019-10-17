SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Polis sürücüleri uyardı!
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Polis Basın Subaylığı yağan yağmurlar sonrası sürücülere uyardıda bulundu.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:
“Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle gerek anayollarda gerekse şehir içlerinde yollarda su birikintileri oluşmuştur.
Sürücülerin kendi ve yayaların güvenliği açısından su birkintileri içerisinden geçerken yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.”
Etiketler : Polis Basın Subaylığı, yağmur, sürücüleri uyarma
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