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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Görüş mesafesi azaldı!

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Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Gazimağusa-Lefkoşa Anayolunun, Dörtyol kavşağı ile Güvercinlik kavşağı arasında kalan kısmında şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır.

Polis bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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