SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Görüş mesafesi azaldı!
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Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Gazimağusa-Lefkoşa Anayolunun, Dörtyol kavşağı ile Güvercinlik kavşağı arasında kalan kısmında şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır.
Polis bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Etiketler : Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu, yağış, görüş mesafesi düşmesi, uyarı
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