SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Girne Turgut Tahsin Caddesi üzerinde yapılacak yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle trafik bugün kontrollü bir şekilde verilecek.

Girne Turgut Tahsin Caddesi üzerinde yapılacak yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle trafik bugün 17:00-24:00 saatleri arasında kontrollü bir şekilde verilecek.

YARIN ZİYA RIZKI CADDESİNİN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILACAK

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar nedeniyle yarın da Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı 17:00-24:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışmalar süresince, yolun doğu güzergahından Turgut Tahsin Sokak’a dönüş yapılamayacak ve araçlar Ziya Rızkı Caddesi’nden Sedat Simavi Caddesi'ne yönlendirilecek.