SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Karpaz anayolunun Ziyamet kavşağı ile Gelincik kavşağı arasındaki yol bakım çalışmaları bitmiş ve yol yeniden trafiğe açılmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Kumyalı Ziyamet anayolu üzerinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ettiğinden yolun tek şeridi trafik akışına kapatılmıştır.

Polis bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.