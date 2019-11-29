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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

O yol...

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1 Aralık Pazar günü Kaplıca-Kantara yolu 08:00-13:30 saatleri arasında trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından 01 Aralık 2019 Pazar günü, 10:00-13:30 saatleri arasında İskele’de Kaplıca-Kantara yolu üzerinde 2019 Tırmanma Şampiyonasının 4. Yarışı düzenlenecek.

Belirtilen tarihte trafik güvenliği açısından 08:00-13:30 saatleri arasında Kaplıca – Kantara yolu trafik akışına kapatılacağı belirtilen açıklamada, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin Mersinlik – Kantara yolu veya alternatif yolları kullanmaları istendi.

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