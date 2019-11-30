SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Gönyeli Çemberi'nde trafik akışı tek şeritten veriliyor
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Karayolları Dairesi, Gönyeli Çemberi içerisinde bakım onarım ve asfalt kaplama işleri yapıldığını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeni ile trafik dün akşam saat 20.00’den itibaren ikinci bir duyuruya kadar çember içerisinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Gönyeli Çemberi'ni kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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